Il 14enne armato di coltello che tenta la rapina nel locale e poi si nasconde nel bagno

Un giovane di 14 anni, apparentemente un normale cliente dopo la scuola, ha tentato una rapina armato di coltello in un locale. Dopo aver messo in atto il gesto, si è successivamente nascosto nel bagno. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno gestito la situazione e avviato le indagini.

Sembrava un normale cliente. Uno dei tanti ragazzi che dopo la scuola vanno nel locale per una pausa. Ma giunto alla cassa, invece di ordinare, ha tirato fuori dai pantaloni un coltello da cucina e ha minacciato la proprietaria di dargli l’incasso.La minaccia e la risposta della proprietariaIl. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Con un coltello irrompe in casa dell’ex (chiusa in bagno) poi si nasconde nell’armadio per sfuggire ai poliziotti Leggi anche: Rapina di Halloween nel Salento: malvivente mascherato e armato di coltello assalta il tabacchi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. San Polo d'Enza: sorpreso a rubare aggredisce la vittima spruzzandogli spray urticante; Tentano di rapire il figlio dal passeggino: il papà si scaglia sull'aggressore e lo salva, ma rimane ferito. «Quell'uomo fissava il bimbo»; Reggio Emilia, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale viene trovato di notte all'interno di una sala giochi; Armato di coltello, tenta il suicidio minacciando di gettarsi nel fiume: salvato dall’intervento della polizia. Monza: un 14enne armato di coltello tenta di rapinare una commerciante - Armato di un coltello da cucina è entrato in un negozio del centro, a Monza, e ha cercato di rapinare la titolare: il malvivente improvvisato è un 14enne, sorpreso e arrestato nel pomeriggio del 12 ... msn.com

Il 14enne armato di coltello che tenta la rapina nel locale e poi si nasconde nel bagno - Ma giunto alla cassa, invece di ordinare, ha tirato fuori dai pantaloni un coltello da cucina e ha ... monzatoday.it

Monza, quattordicenne tenta rapina, poi si barrica nel negozio: arrestato. Aveva già ferito con un coltellino un compagno di scuola - La titolare si è allontanata dalla porta sul retro usando la scusa di dover prendere le chiavi della cassa e ha chia ... milano.corriere.it

Un uomo armato di un grosso coltello ha rapinato un negozio di abbigliamento, ma sembra che l'episodio non sia stato denunciato alle forze dell'ordine facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.