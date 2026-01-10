Iran Wsj | possibile attacco Usa Trump avvia ‘discussioni preliminari’

Secondo fonti del Wall Street Journal, l’amministrazione statunitense avrebbe avviato discussioni preliminari riguardo a un possibile intervento militare in Iran. Questa decisione segue le recenti minacce del presidente Trump, che ha avvertito un intervento in risposta a eventuali azioni del regime contro i manifestanti. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle evoluzioni diplomatiche e alle tensioni nella regione.

(Adnkronos) – L'amministrazione statunitense avrebbe avviato "discussioni preliminari" su un possibile attacco contro l'Iran, dopo le ripetute minacce del presidente Donald Trump di colpire la Repubblica islamica nel caso in cui il regime uccida manifestanti. Lo riporta il Wall Street Journal, che cita fonti informate. I colloqui – secondo il quotidiano – si sarebbero concentrati .

Cancellati i voli per l'Iran, regime nel caos: possibile intervento dell'IRGC per contenere le proteste - facebook.com facebook

Su una possibile svolta "bonapartista" in #Iran: con un'opposizione divisa e un sistema bloccato sulle riforme, un leader che centralizzi il potere potrebbe imporre decisioni economiche impopolari. Ma sarebbe una soluzione di emergenza per preservare, non x.com

