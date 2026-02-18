Iran il dispiegamento militare americano è il più consistente dalla Guerra del Golfo Cosa significa

L'Iran ha annunciato che il dispiegamento militare americano nel Golfo è il più numeroso dalla Guerra del Golfo. La causa è l’aumento delle tensioni tra i due paesi, che ha portato gli Stati Uniti a rafforzare la presenza militare nella regione. Washington ha inviato navi e aerei da combattimento, in risposta a quello che definisce un “rischio imminente”. La mossa si accompagna a un crescente clima di incertezza, mentre le negoziazioni tra Teheran e Washington continuano in silenzio a Ginevra. La situazione resta molto tesa.

Mentre a Ginevra i negoziati tra Iran e Stati Uniti proseguono nella più stretta riservatezza, Washington stringe la morsa su Teheran. Il build-up militare americano nella regione mediorientale ha raggiunto livelli paragonabili solo a quelli del 1991, subito prima della Guerra del Golfo. Oltre ad assetti offensivi, gli ultimi giorni hanno registrato un afflusso inusuale di aerei da rifornimento verso le basi in Europa e Medio Oriente, mentre la portaerei Ford, scortata da cinque cacciatorpediniere, si appresta a passare lo stretto di Gibilterra. Intanto, nel mondo islamico ci si appresta a dare inizio al mese sacro del Ramadan.