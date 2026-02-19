Iran venti di guerra Trump pronto a intervento militare

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che nei prossimi dieci giorni si deciderà se si riuscirà a trovare un accordo con l’Iran o se si procederà con un intervento militare. La causa di questa tensione è la crescente minaccia nucleare e le recenti provocazioni del regime di Teheran. Trump ha avvertito che se non si raggiunge un’intesa, potrebbero verificarsi conseguenze gravi. La situazione resta calda e rischia di esplodere in un conflitto aperto in Medio Oriente.

“Nei prossimi 10 giorni scopriremo” se è possibile “raggiungere un accordo con l’Iran oppure no. Dobbiamo fare un accordo significativo o accadranno brutte cose”. Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, facendo riferimento ai negoziati indiretti con l’Iran durante il suo intervento alla sessione inaugurale del Board of Peace a Washington. Senza accordo con l’Iran, gli Stai Uniti “potrebbero dover fare un ulteriore passo avanti”, ha avvertito Trump facendo intendere di essere pronto ad agire militarmente contro l’Iran. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare Iran: Trump pronto all’intervento militare. Lo rivelano funzionari europei. La Farnesina: “Chi può vada via”Secondo funzionari europei, un intervento militare statunitense in Iran potrebbe verificarsi nelle prossime 24 ore. Leggi anche: Venti di guerra: quasi la metà degli italiani contrari a un intervento militare, "anche se un Paese Nato viene attaccato" Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trump attaccherà l'Iran. Venti di guerra su Teheran (per spingere sui negoziati); Sul Golfo venti di guerra: Trump sta preparando un attacco contro l’Iran; Iran, venti di guerra: Trump si prepara a un imminente attacco; Imminente conflitto Usa-Israele contro l’Iran. Axios: rischio guerra su larga scala. Petrolio ai massimi da sei mesi: venti di guerra tra USA e IranIl Wti vola a 66 dollari mentre Washington valuta l'opzione militare. Incognita Stretto di Hormuz per le forniture mondiali ... rainews.it Petrolio in ascesa con venti di guerra in Iran(Teleborsa) - L'alta probabilità di un attacco imminente in Iran da parte delle forze armate americane fa lievitare il prezzo del petrolio, che solo ieri ha fatto un balzo del 4% dopo che il vicepresi ... finanza.repubblica.it Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1 #Usa- #Iran: venti di guerra 2 La pace di #Trump su #Gaza 3 In manette il fratello del re #Epstein 4 Speranze finite #Bimbo #Napoli 5 #Papa pellegrino in #Italia In diretta su #Tv2000 #19febbraio x.com Questa sera nel Tg2000 delle ore 18.30: 1 #Usa-#Iran: venti di guerra 2 La pace di #Trump su #Gaza 3 In manette il fratello del re #Epstein 4 Speranze finite #Bimbo #Napoli 5 #Papa pellegrino in #Italia In diretta su #Tv2000 #19febbraio Dir facebook