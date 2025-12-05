Venti di guerra | quasi la metà degli italiani contrari a un intervento militare anche se un Paese Nato viene attaccato

Mentre la retorica europea è sempre più improntata alla necessità di rafforzare le capacità militari e in Italia il ministro Crosetto guarda alla riorganizzazione della difesa e a una riforma della leva (seppur volontaria), il nuovo rapporto Censis racconta la visione degli italiani: il 43%. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

In Europa e in Italia tornano i venti di guerra. Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto annuncia la possibilità di reintrodurre la leva militare (volontaria), sospesa nel 2005, e intende presentare un disegno di legge sul tema. Proposte analoghe sono però g - facebook.com Vai su Facebook

La guerra ha portato Gaza indietro di 20 anni L’Unrwa fa sapere che i palestinesi superstiti sopravvivono tra 7.000 tonnellate ordigni inesplosi Otto su 10 vivono in tende o tra le macerie Umberto De Giovannangeli, l’Unità Vai su X

Venti di guerra civile in Libia - In Libia il cessate il fuoco che tiene faticosamente in equilibrio il paese dal 2020 non è mai stato tanto fragile e il rischio di una nuova guerra civile è concreto. Lo riporta ilfoglio.it

Venti di guerra mondiale? Calma. Certo, i droni sulla Polonia inquietano ma Mosca ha altre priorità. Per ora - Certo, i droni in Polonia, attribuiti a Mosca (che ha smentito), fanno pensare a un rischio concreto di escalation della guerra sul fianco est dell’Europa. Riporta blitzquotidiano.it

Guerra in Ucraina ha distrutto quasi 160mila ettari di foreste - Nei primi due anni di guerra, tra il 2022 e il 2023, in Ucraina sono andati distrutti quasi 160mila ettari di foreste: una devastazione con conseguenze ambientali, sociali ed economiche difficilmente ... Secondo ansa.it

Venti di guerra, Confagricoltura: "Tutelare le imprese" - Dopo la ripresa dello scorso anno, il 2025 si sta trasformando nell'Annus Horribilis per l'agricoltura: dall'aumento dei prezzi legati ai venti di guerra ai dazi, dalla crisi climatica alle malattie ... Riporta rainews.it