Iran | Trump pronto all’intervento militare Lo rivelano funzionari europei La Farnesina | Chi può vada via

Secondo funzionari europei, un intervento militare statunitense in Iran potrebbe verificarsi nelle prossime 24 ore. La Farnesina invita i cittadini italiani a valutare con attenzione la situazione e a considerare eventuali misure di sicurezza. La tensione nella regione rimane alta, e le autorità monitorano con attenzione gli sviluppi internazionali.

BRUXELLES – Funzionari europei hanno affermato che “un intervento militare statunitense” in Iran “appare probabile” e per uno dei due “potrebbe avvenire nelle prossime 24 ore”: lo scrive l’agenzia di stampa Reuters sul suo sito. “Anche un funzionario israeliano – scrive sempre la Reuters – ha affermato che Trump sembra aver preso la decisione di intervenire, . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

