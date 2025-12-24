Terremoto a Taiwan scossa di magnitudo 6,1 nel Sud-est

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6,1 ha colpito oggi 24 dicembre il Sud-est di Taiwan. Lo ha annunciato l'agenzia meteorologica dell'isola, senza che al momento siano stati segnalati danni. Il sisma si è verificato alle 17.47 locali a una profondità di 11,9 chilometri nel distretto di Taitung, secondo quanto riferito dall'Amministrazione meteorologica centrale di Taiwan. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

