Iran | scuole in lutto studenti e docenti protestano contro l’oblio delle vittime delle proteste

Iran, l’eco dei banchi vuoti: studenti e docenti protestano contro l’oblio delle vittime. Un gesto silenzioso, ma carico di significato, sta attraversando le scuole iraniane: studenti e insegnanti disertano le lezioni per commemorare coloro che hanno perso la vita durante le recenti proteste. Questa mobilitazione, promossa dal Consiglio nazionale degli insegnanti, rappresenta una nuova forma di resistenza e un tentativo di mantenere viva la memoria delle vittime in un contesto di crescente tensione politica e sociale. Un lutto collettivo nelle aule. La decisione di abbandonare le aule non è un atto casuale, ma una risposta diretta alla richiesta di onorare la memoria di è morto durante le manifestazioni che hanno scosso l’Iran.🔗 Leggi su Ameve.eu

