Quasi 3mila persone uccise nelle proteste | l’Iran pubblica l’elenco delle vittime

La polizia iraniana ha reso pubblico un elenco con i nomi di quasi 3.000 persone uccise durante le recenti proteste. La pubblicazione arriva mentre le tensioni tra Teheran e Washington crescono e il rischio di un’escalation in Medio Oriente diventa sempre più vicino. La notizia ha scosso la popolazione e riaccende la discussione sulla repressione del governo iraniano.

Mentre aumentano le tensioni tra Iran e Stati Uniti, e il rischio di un'escalation in Medio Oriente è sempre più concreto, Teheran ha pubblicato l'elenco con le identità di 2.986 persone uccise nelle recenti proteste anti governative. La lista è stata diffusa " in base alla politica di trasparenza e responsabilità e per ordine dell'onorevole Presidente ", si legge nella comunicazione diffusa dall'ufficio della presidenza del Paese e citata dall'agenzia di stampa di Stato Irna. Nel frattempo gli analisti avvertono che gli ayatollah conservano munizioni in grado di raggiungere gli interessi degli Usa nel Golfo Persico, comprese basi militari e decine di migliaia di truppe.

