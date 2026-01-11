Iran notte di tensione e proteste | internet oscurato e bilancio delle vittime in crescita

Nella notte tra sabato e domenica, Teheran è stata teatro di proteste contro il governo, con manifestazioni e slogans diffusi nelle strade. Durante l’evento, internet è stato temporaneamente oscurato e il bilancio delle vittime è in aumento. Questi eventi rappresentano una delle più intense ondate di protesta degli ultimi tre anni contro la Repubblica islamica, evidenziando una situazione di crescente tensione nel paese.

Manifestazioni a Teheran e repressione sotto blackout digitale. Questa notte tra sabato e domenica, le strade di Teheran sono state attraversate da cori e slogan contro il governo, segnando quella che viene descritta come la più ampia ondata di proteste contro la Repubblica islamica degli ultimi tre anni. Le manifestazioni si sono svolte in un clima di forte repressione, aggravato da un blackout quasi totale di internet, che limita da oltre due giorni la circolazione di informazioni nel Paese. Secondo quanto riportato da Afp, la rete risulta bloccata da più di 60 ore, una misura che le autorità avrebbero adottato per contenere e oscurare le mobilitazioni popolari.

Notte di proteste in Iran, prosegue il blackout di internet. Israele in massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti a Teheran - Nella notte di sabato, gli slogan antigovernativi hanno riempito le strade della capitale iraniana Teheran, mentre i manifestanti incitavano al più grande movimento contro la repubblica islamica degli ... ansa.it

Per la terza notte di fila in Iran ci sono state grandi manifestazioni contro il regime, con decine di persone uccise e migliaia arrestate - facebook.com facebook

Notte di proteste in Iran, prosegue il blackout di internet. Manifestazioni a Teheran contro la repubblica islamica #ANSA x.com

