Mo | media ' Usa pianificano prima riunione Board of Peace il 19 2 a Washington'

Gli Stati Uniti annunciano la prima riunione del Board of Peace, che si terrà il 19 febbraio a Washington. La riunione segna l’avvio di un nuovo ciclo di incontri ufficiali, con rappresentanti che si preparano a discutere sui prossimi passi per rafforzare la pace. La data è stata comunicata poche settimane prima, e si prevede che i partecipanti si concentrino su questioni chiave per la stabilità regionale.

Tel Aviv, 7 feb. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno in programma di tenere la prima riunione di lavoro del Board of Peace il 19 febbraio a Washington. Lo hanno dichiarato due diplomatici arabi al Times of Israel. Ieri gli Stati Uniti hanno inviato gli inviti agli altri 26 paesi rappresentati nel panel, hanno affermato i diplomatici, confermando quanto riportato dal sito di notizie Axios. La data coinciderà con l'inizio del mese sacro del Ramadan, il che potrebbe complicare i piani dei leader musulmani di partecipare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La Casa Bianca organizza il primo incontro tra i leader del cosiddetto “Board of Peace” di Donald Trump.

Il governo egiziano ha annunciato che il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha accettato l'invito del presidente statunitense Donald Trump a partecipare al

