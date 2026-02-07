Mo | media ' Usa pianificano prima riunione Board of Peace il 19 2 a Washington'

Gli Stati Uniti annunciano la prima riunione del Board of Peace, che si terrà il 19 febbraio a Washington. La riunione segna l’avvio di un nuovo ciclo di incontri ufficiali, con rappresentanti che si preparano a discutere sui prossimi passi per rafforzare la pace. La data è stata comunicata poche settimane prima, e si prevede che i partecipanti si concentrino su questioni chiave per la stabilità regionale.

Tel Aviv, 7 feb. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno in programma di tenere la prima riunione di lavoro del Board of Peace il 19 febbraio a Washington. Lo hanno dichiarato due diplomatici arabi al Times of Israel. Ieri gli Stati Uniti hanno inviato gli inviti agli altri 26 paesi rappresentati nel panel, hanno affermato i diplomatici, confermando quanto riportato dal sito di notizie Axios. La data coinciderà con l'inizio del mese sacro del Ramadan, il che potrebbe complicare i piani dei leader musulmani di partecipare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

