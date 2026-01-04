Siria raid congiunti di Francia e Regno Unito vicino Palmira | colpite presunte basi dell’Isis

Nelle vicinanze di Palmira, in Siria, sono stati condotti raid congiunti di Francia e Regno Unito, colpendo presunte basi dell’ISIS. Londra ha confermato l’uso di velivoli della Royal Air Force, precisando che l’obiettivo si trovava a nord dell’area e che la zona non era abitata da civili. L’operazione mira a contrastare le attività del gruppo terroristico nella regione.

Londra ha confermato la partecipazione di velivoli della Royal Air Force, precisando che il bersaglio si trovava a nord dell'area di Palmira e che la zona non risultava abitata da civili. L'azione è stata coordinata con Parigi e mirata a colpire infrastrutture considerate strategiche per l'Isis.

Il Regno Unito e la Francia hanno attaccato lo Stato Islamico in Siria - Il Regno Unito e la Francia hanno condotto un attacco congiunto in Siria contro quella che hanno descritto come una struttura sotterranea usata dallo Stato Islamico, nelle montagne vicino a Palmira. ilpost.it

Siria: blitz aereo congiunto Gran Bretagna-Francia contro i depositi di armi dell'Isis - Le forze aeree britanniche e francesi hanno condotto un'operazione congiunta per bombardare un presunto deposito sotterraneo di armi precedentemente utilizzato dallo Stato Islamico in Siria. repubblica.it

L'attacco Usa in Nigeria è anche un messaggio ai golpisti del Sahel. Cosa lega il blitz di Natale alla guerra sottotraccia in Somalia, al raid in Siria e agli arresti in Turchia e Marocco Di Luca Gambardella - facebook.com facebook

Il giorno di Natale gli Stati Uniti hanno bombardato la Nigeria. Trump ha dichiarato l’attacco in un post su Truth sostenendo che il raid “potente e letale” è stato effettuato contro lo Stato Islamico nel nord-ovest della Nigeria, definito dal presidente USA “feccia ter x.com

