Groenlandia media | Il Regno Unito valuta con alleati Ue l’invio di militari

Il governo britannico sta considerando con alcuni partner europei una possibile presenza militare congiunta in Groenlandia, nell’ambito di un confronto strategico sulla sicurezza nell’Artico. L’iniziativa mira a rafforzare la presenza nella regione, rispondendo alle preoccupazioni espresse anche da Donald Trump. La discussione coinvolge diversi alleati dell’UE e si inserisce in un contesto di crescente attenzione geopolitica verso le aree artiche e le risorse del Nord.

Il governo britannico sta avviando un confronto con diversi partner europei sull'ipotesi di una presenza militare congiunta in Groenlandia, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza nell'Artico e rispondere alle preoccupazioni espresse da Donald Trump. Secondo quanto riferisce il Telegraph, negli ultimi giorni rappresentanti di Downing Street hanno avuto colloqui con funzionari di altri Paesi, tra cui Francia e Germania. Le ipotesi allo studio, ancora preliminari, includono il possibile dispiegamento di militari, unità navali e velivoli del Regno Unito per contribuire alla difesa dell'isola.

