Iran attacco Usa più vicino | i segnali e lo scenario

Gli Stati Uniti si avvicinano a lanciare un attacco contro l’Iran, dopo settimane di tensione crescente. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto a intervenire, lasciando intendere che la diplomazia potrebbe non bastare. Le forze americane hanno rafforzato le operazioni nella regione e si preparano a un possibile intervento militare. I segnali di una crisi imminente aumentano, mentre Teheran continua a rifiutare le richieste di Washington. La situazione resta incerta e le decisioni si attendono nelle prossime ore.

(Adnkronos) – L’attacco degli Stati Uniti all’Iran è sempre più vicino, Donald Trump sta perdendo la pazienza e l’opzione militare prende quota. I negoziati di Ginevra non hanno prodotto nulla di paragonabile ad una fumata bianca. Il dialogo tra Washington e Teheran non ha prodotto risultati apprezzabili, le distanze rimangono ampie e – probabilmente – incolmabili. “La diplomazia è sempre stata la prima opzione per Trump, e per l’Iran sarebbe saggio fare un accordo con il presidente e la sua amministrazione”, dice Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, sintetizzando l’ennesimo ultimatum. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

