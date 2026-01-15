Gli Stati Uniti hanno deciso di ritirare il proprio personale dalle basi militari nel Medio Oriente, in risposta alle recenti minacce di Teheran. Questa mossa evidenzia l’aumento delle tensioni tra le due nazioni e il rischio di un escalation militare nella regione. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre si cercano soluzioni diplomatiche per evitare un conflitto più ampio.

Gli Stati Uniti hanno ritirato il proprio personale dalle basi militari in Medio Oriente, dopo che Teheran aveva fatto sapere che le avrebbe prese di mira come rappresaglia. La Nobel per la pace Shirin Ebadi chiede «azioni mirate» contro Khamenei. Mentre proseguono le manifestazioni antigovernative in Iran, la tensione in Medio Oriente continua a salire. Ieri, un funzionario di Teheran ha affermato che, in caso di atto bellico da parte di Washington contro la Repubblica islamica, le basi statunitensi in Arabia Saudita, Emirati arabi e Turchia «saranno attaccate». Gli stessi pasdaran hanno minacciato una risposta «decisa». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’attacco Usa all’Iran è sempre più vicino

Leggi anche: Iran, Abbas Araghchi: "Attacco Usa? Pronti a qualsiasi eventualità"

Leggi anche: Trump all'attacco: "Se l'Iran uccide i manifestanti gli Usa interverranno"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

L'intervento militare Usa in Iran è più vicino: "Probabile un attacco entro 24 ore". E la Farnesina invita gli italiani a lasciare il Paese facebook

L'intervento militare Usa in Iran è più vicino: "Probabile un attacco entro 24 ore". E la Farnesina invita gli italiani a lasciare il Paese x.com