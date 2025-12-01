La prima risonanza magnetica in Romagna col videoproiettore

Una luce nuova entra nella sala della risonanza magnetica dell’ Ospedale Bufalini di Cesena. Grazie alla generosità dell’ Associazione All Together Charity, dell’azienda Medri e da una collaborazione tra il Cesena Football Club e Pubblisole, è stato donato e installato un videoproiettore Full HD con altoparlante integrato, pensato per rendere più umano e rassicurante uno dei momenti diagnostici più delicati, per adulti anziani e soprattutto bambini. Il nuovo sistema che è il primo installato in Romagna e tra i primi in Italia permette di trasformare la parte frontale della risonanza magnetica – spesso percepita come fredda e ansiogena – in uno scenario accogliente e familiare, proiettando cartoni animati, personaggi amati dai bambini o paesaggi naturali accompagnati da una colonna sonora rilassante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

