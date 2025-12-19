Risonanza magnetica a misura di bambino | ecco come funziona

A Bologna, nasce una risonanza magnetica pensata appositamente per i bambini, trasformando l’esperienza in un’avventura coinvolgente e rassicurante. Con capacità di oltre 1.500 esami all’anno, questa innovativa struttura rende la visita più semplice e meno stressante, grazie a ambientazioni che stimolano la fantasia e favoriscono il comfort dei piccoli pazienti. Un passo avanti importante per la medicina infantile e il benessere dei più piccoli.

© Ilrestodelcarlino.it - Risonanza magnetica a misura di bambino: ecco come funziona Bologna, 19 dicembre 2025 – Una risonanza magnetica speciale e a misura di bambino. Potrà fare 1.500 esami all'anno e affascinerà i più piccoli tra le avventure sull'isola del tesoro, il volo di un astronauta, un giro in mongolfiera oppure un salto in America del Sud. Ma, volendo, anche l'ultimo video dello youtuber preferito. Le immagini infatti accompagneranno i piccoli pazienti dell'Irccs Policlinico di Sant'Orsola, dove è stata inaugurata la prima risonanza magnetica pediatrica sul territorio bolognese ad essere dedicata specificamente ai bambini, alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e del sindaco di Bologna Matteo Lepore.

