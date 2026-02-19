iPad Pro | Apple rinvia l’innovazione al 2027 costi elevati e chip M6 al centro della prossima revisione

Apple ha deciso di posticipare l’aggiornamento dell’iPad Pro al 2027, a causa dei costi elevati e della mancanza di chip M6. La società punta a sviluppare un dispositivo più potente e innovativo, ma i tempi si allungano. La prossima versione dovrebbe integrare componenti più avanzati, con un focus particolare sulla potenza del nuovo processore. La decisione ha sorpreso molti, considerando che l’ultimo modello è stato lanciato nel 2024. Gli appassionati dovranno aspettare ancora alcuni anni prima di vedere un nuovo iPad Pro.

iPad Pro: Apple Frena l’Aggiornamento, il Salto Qualitativo Rimandato al 2027. L’attesa per un nuovo iPad Pro si prolunga: Apple ha deciso di non lanciare nuovi modelli nel corso del 2026, concentrando gli sforzi sull’evoluzione tecnologica e un aggiornamento più significativo previsto per il 2027. La scelta, dettata da un’analisi dei costi e delle dinamiche di mercato, segna una battuta d’arresto sperava in un rapido rinnovo della gamma professionale. Costi in Crescita e Strategia di Mercato. L’industria dei componenti sta affrontando un periodo di aumento dei costi, in particolare per elementi chiave come i pannelli Tandem OLED, le memorie e i chip.🔗 Leggi su Ameve.eu

