Io Sono Farah Anticipazioni | Mehmet ricorda tutto Orhan è l’Agnello Nero!

Mehmet scopre che Orhan gli ha sparato e che è l’Agnello Nero. La verità torna a galla, causando un forte shock. Orhan, infatti, ha agito in modo crudele e nascosto per anni questa verità. Farah, nel frattempo, cerca di capire cosa ha portato Orhan a commettere un gesto così violento. Mehmet ricorda i dettagli di quella notte e si rende conto di quanto tutto sia complicato. La scoperta apre nuove tensioni tra i personaggi e cambia il loro futuro.

Il passato di Mehmet riaffiora con violenza: scopre che Orhan gli ha sparato ed è il famigerato Agnello Nero. Un episodio carico di rivelazioni e tensione. Il buio nella mente di Mehmet sembrava destinato a durare. Dopo essere uscito dal coma, il poliziotto vaga in un limbo di amnesie, frammenti confusi e sensazioni sfuggenti. I ricordi legati alla notte dello sparo restano bloccati dietro una porta che si rifiuta di aprirsi, nonostante il dolore e la voglia di giustizia lo tormentino ogni giorno. A stargli accanto in questo difficile percorso c'è Bade, l'avvocatessa determinata che non molla nemmeno per un secondo.