Scappa su uno scooter rubato inseguito dalla polizia | la corsa di un 15enne finisce nel fango

Un minorenne di 15 anni è stato intercettato dalla polizia mentre guidava uno scooter di grossa cilindrata a Latina. La sua fuga è terminata dopo un inseguimento, che si è concluso con il giovane che è finito nel fango. L'episodio ha suscitato attenzione nella città, evidenziando le problematiche legate alla criminalità giovanile e alla sicurezza stradale.

E' stato intercettato dagli agenti della questura mentre era alla guida di uno scooter di grossa cilindrata e percorreva le strade di Latina. I poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati insospettivi dalla guida pericolosa e dal tentativo evidente di evitare il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

#Napoli, scappano in tre su uno scooter a San Giovanni in possesso di bastoni e coltelli: #denunciati tre #minori | https://shorturl.at/siiUF - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: San Cristoforo scoperta una base di spaccio e una crack room | arrestati due giovanissimi

Leggi anche: Folle fuga contromano dopo il furto I ladri si schiantano contro i carabinieri

Mangia in un ristorante cinese, poi scappa senza pagare il conto a bordo di uno scooter rubato - Mangia in un ristorante cinese, poi si allontana dal locale senza pagare il conto a bordo di uno scooter risultato rubato. Segnala fanpage.it

Cena al ristorante cinese, poi la fuga senza pagare a bordo dello scooter rubato - Dopodiché si è allontanato dal locale senza pagare il conto a bordo di uno scooter. Riporta romatoday.it