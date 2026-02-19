’Inventa il tuo sport invernale’ Le Olimpiadi fanno scuola | i bambini a lezione di creatività

Il progetto “Inventa il tuo sport invernale” nasce dall’idea di stimolare i bambini a creare nuove discipline sportive per le Olimpiadi. Le scuole primarie partecipano a laboratori pratici, durante i quali inventano e disegnano le proprie discipline, usando materiali semplici come nastri e palline di carta. Questa iniziativa mira a coinvolgere i più piccoli in attività pratiche e divertenti, favorendo l’immaginazione e il lavoro di squadra. Le scuole si preparano a trasformare un freddo pomeriggio in un’occasione di gioco e fantasia.

Nelle prossime settimane le scuole primarie vivranno un'esperienza insolita: trasformare l'inverno in un terreno di gioco per la creatività. Con l'avvio del progetto "Inventa il tuo sport invernale", a fine febbraio, gli alunni saranno coinvolti in un percorso che unisce fantasia, scoperta e spirito olimpico. Un'iniziativa pensata per avvicinare i più piccoli al mondo degli sport sulla neve e sul ghiaccio. Il laboratorio accompagnerà una ventina di classi in un viaggio tra discipline note e curiosità, offrendo l'occasione di osservare da vicino come nascono le grandi sfide sportive. Dopo questa fase introduttiva, ogni alunno sarà invitato a immaginare uno sport completamente nuovo, definendone regole, ambientazione, strumenti e modalità di gioco.