Karo, la tiktoker polacca, ha pubblicato un video in cui criticava la sporcizia a Bologna. La sua testimonianza ha attirato commenti negativi e minacce di morte da parte di alcuni utenti. La ragazza ha risposto invitandoli a usare il secchio e lo spazzolone e a ripulire il centro città. La polemica si è scatenata dopo che ha mostrato alcune strade piene di rifiuti e cicche di sigarette. La discussione si è infiammata sui social, con opinioni contrastanti sulla situazione.

In un video diffuso sui propri social aveva parlato di Bologna come una città molto sporca. Per questo motivo Karo, la blogger polacca in questione, ha ricevuto minacce di morte e insulti. Intervistata dal Corriere di Bologna, l’influencer replica: “In molti si sono offesi. Mi odiano, mi chiedono chi sia io per criticare Bologna, che sono terribile e brutta. Mi inviano emoji di bare nei messaggi e commentano dicendomi di non tornare più e di restare a casa. È terribile. Invece di vedere il vero problema, prendere un’idropulitrice o un secchio e uno spazzolone e andare in centro città “. “Spero che il mio video aiuti a cambiare le cose”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Invece di minacciarmi di morte, prendete secchio e spazzolone e andate in centro a Bologna”: la tiktoker risponde dopo il video sulla sporcizia in città

