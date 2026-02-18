La Denuncia Choc di una Tiktoker | ‘Bologna la Città più Disgustosa d’Italia’

Una tiktoker ha pubblicato un video che descrive Bologna come la città più disgustosa d’Italia, accusando la mancanza di igiene e il caos nelle strade. La clip, diventata virale, mostra sacchetti di spazzatura lasciati sui marciapiedi e locali rumorosi fino a tarda notte. La ragazza sostiene che questi problemi danneggiano l’immagine turistica di Bologna e creano disagio ai residenti. La situazione ha scatenato reazioni contrastanti tra chi difende la città e chi condivide le sue preoccupazioni.

Una clip virale accende una ferita urbana: pulizia, turismo e convivenza. Bologna finisce nel mirino di una tiktoker, e la città si ritrova tra orgoglio e insofferenza, portici e secchioni, notti rumorose e mattine di candeggina. Sotto i portici di Bologna. La luce filtra tiepida. Al mattino presto senti il caffè, i passi frettolosi, gli addetti ai lavaggi che passano. La città vibra di contrasti. È una scena comune in ogni centro storico frequentato, ma qui il ritmo è serrato. E proprio qui scoppia il caso. La tiktoker polacca nota online come Karosolotravel ha pubblicato un video duro. Dice che “Bologna è la città più disgustosa d’Italia”, che “puzza di urina”, che “non viene pulita ”. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

