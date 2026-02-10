A Palermo il primo appuntamento del ciclo di presentazioni Archivi da sfogliare

Questa mattina a Palermo si è tenuto il primo incontro del ciclo di presentazioni “Archivi da sfogliare”. L’evento, promosso dal Ministero della Cultura, punta a mettere in luce il patrimonio documentario italiano. Centinaia di persone si sono radunate nell’aula, curiosi di scoprire materiali storici e fotografie d’epoca. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico e far conoscere meglio i tesori nascosti negli archivi nazionali.

Palermo si prepara ad ospitare il primo appuntamento del ciclo “Archivi da sfogliare”, un’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per valorizzare il patrimonio documentario nazionale. La presentazione del volume “Di pietre e di carte”, che ripercorre la storia dell’Archivio di Stato di Palermo nel complesso della Gancia, si terrà lunedì 16 febbraio 2026 presso la sede Catena dell’Archivio. L’obiettivo è portare la ricerca storica e la conoscenza del territorio più vicine al pubblico. Un’iniziativa ambiziosa, quella del Ministero della Cultura, che intende restituire agli Archivi di Stato il ruolo di luoghi vivi di produzione e trasmissione della conoscenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

