Intesa Sanpaolo punta sul Middle East | IMI CIB consolida il ruolo di partner strategico nella regione del Golfo

30 dic 2025

Intesa Sanpaolo, tramite la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, rafforza la propria presenza nel Medio Oriente, consolidando il ruolo di partner finanziario affidabile nella regione del Golfo. Sotto la guida di Mauro Micillo, l’istituto continua a sviluppare relazioni strategiche e a sostenere le imprese locali con soluzioni finanziarie mirate. Questa strategia mira a rafforzare la collaborazione tra Italia e Medio Oriente, promuovendo opportunità di crescita e sviluppo economico.

Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo, consolida il proprio ruolo di partner finanziario di riferimento nel Medio Oriente. Dal 2023, la Divisione ha partecipato, assieme ad altre banche, a operazioni del valore complessivo pari a oltre 60 miliardi di euro e in particolare: Operazioni di finanziamento nel ruolo di Mandated Lead Arranger per oltre 30 miliardi di euro;. Emissioni obbligazionarie in qualità di Bookrunner per un importo complessivo pari a 30 miliardi di euro.. A queste si aggiungono operazioni di advisory e di copertura tasso. 🔗 Leggi su Tpi.it

