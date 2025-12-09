La Sopraelevata chiude per tre notti per manutenzione straordinaria

9 dic 2025

Da questa notte (martedì 9 dicembre) e fino a venerdì 12 dicembre, tra le ore 22 e le 6 del giorno successivo, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria di cavi elettrici scatta il divieto di transito veicolare su parte della Sopraelevata.Il tratto interessatoIl tratto interessato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

