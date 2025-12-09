La Sopraelevata chiude per tre notti per manutenzione straordinaria
Da questa notte (martedì 9 dicembre) e fino a venerdì 12 dicembre, tra le ore 22 e le 6 del giorno successivo, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria di cavi elettrici scatta il divieto di transito veicolare su parte della Sopraelevata.Il tratto interessatoIl tratto interessato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Via Cornigliano, piazza Savio e Guido Rossa chiuse per la manifestazione ex Ilva. Code chilometriche su A10, A12 e A7, rallentamenti su Sopraelevata e nodo urbano: Aurelia, via Borzoli e via Siffredi uniche alternative, ma molto congestionate - facebook.com Vai su Facebook
La Sopraelevata chiude per tre notti per manutenzione straordinaria - Il tratto interessato dalla chiusura al traffico è quello compreso tra la rotonda 9 Novembre 1989 Giorno della Libertà e la rampa di immissione proveniente da via Gabriele D’Annunzio, solo ed ... Lo riporta genovatoday.it
