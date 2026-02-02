Bocciata la mozione per la manutenzione ordinaria e straordinaria urgente di via Baiona e via delle Industrie

Da ravennatoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seduta del Consiglio Comunale di Ravenna, martedì 27 gennaio, la mozione di Anna Greco è stata respinta. La richiesta di interventi urgenti su via Baiona e via delle Industrie, due strade molto trafficate, non ha trovato l’appoggio dei consiglieri. La decisione ha lasciato insoddisfatti i residenti e chi utilizza quotidianamente quelle arterie.

Nonostante l’esito negativo della votazione, la Consigliera Greco ha ribadito la volontà di proseguire la battaglia per la sicurezza stradale e la tutela dei cittadini La mozione evidenziava le gravi condizioni di dissesto del manto stradale e dei marciapiedi, con buche, tombini sporgenti o troppo bassi, e situazioni di pericolo per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Nel testo, la Consigliera Greco aveva inoltre ricordato le responsabilità legali dei comuni nella corretta custodia delle strade pubbliche, citando l’articolo 2051 del Codice Civile e diverse sentenze della Corte di Cassazione che confermano la responsabilità della Pubblica Amministrazione in caso di danni derivanti da mancata manutenzione.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Via Baiona Via delle Industrie

Manutenzione straordinaria e ordinaria a Russi e dintorni: il punto sui lavori

Russi presenta un aggiornamento sulle attività di manutenzione straordinaria e ordinaria svolte sul territorio, includendo interventi su scuole, strade e aree verdi.

Sansepolcro, al via i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Via Baiona Via delle Industrie

Argomenti discussi: Disagi giovanili e proposte. Bocciata la mozione del Pd: Volevamo fare prevenzione; Brunori (Lega) Bocciata la mozione sul piano scuola; Francesca Albanese non diventa cittadina onoraria di Cesena: la mozione bocciata sonoramente dal Consiglio comunale; La figura di Carlo Acutis non è mai stata messa in discussione.

bocciata la mozione perBrunori (Lega) Bocciata la mozione sulla piano scuolaSESTO FIORENTINO - La maggioranza ha bocciato la mia mozione sul piano scuola dichiarando apertamente che non serve alcun piano. Una frase che, da ... piananotizie.it

bocciata la mozione perParlamento Ue, von der Leyen si salva: bocciata la mozione di sfiducia. La Lega: Ha vinto l'istinto di sopravvivenzaLa mozione, che chiedeva le dimissioni della Commissione Ue e della sua presidente, era stata presentata a seguito della firma dell'accordo Ue-Mercosur ... affaritaliani.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.