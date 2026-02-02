Bocciata la mozione per la manutenzione ordinaria e straordinaria urgente di via Baiona e via delle Industrie

Nella seduta del Consiglio Comunale di Ravenna, martedì 27 gennaio, la mozione di Anna Greco è stata respinta. La richiesta di interventi urgenti su via Baiona e via delle Industrie, due strade molto trafficate, non ha trovato l’appoggio dei consiglieri. La decisione ha lasciato insoddisfatti i residenti e chi utilizza quotidianamente quelle arterie.

Nonostante l'esito negativo della votazione, la Consigliera Greco ha ribadito la volontà di proseguire la battaglia per la sicurezza stradale e la tutela dei cittadini La mozione evidenziava le gravi condizioni di dissesto del manto stradale e dei marciapiedi, con buche, tombini sporgenti o troppo bassi, e situazioni di pericolo per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Nel testo, la Consigliera Greco aveva inoltre ricordato le responsabilità legali dei comuni nella corretta custodia delle strade pubbliche, citando l'articolo 2051 del Codice Civile e diverse sentenze della Corte di Cassazione che confermano la responsabilità della Pubblica Amministrazione in caso di danni derivanti da mancata manutenzione.

