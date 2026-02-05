Mediaset ha inviato una richiesta di risarcimento da 160 milioni di euro a Fabrizio Corona. La nota ufficiale dell’azienda arriva dopo una lunga battaglia legale e mette in chiaro la volontà di tutelare i propri interessi. Corona, già noto per le sue vicende giudiziarie, si trova ora al centro di questa nuova disputa economica con il gruppo televisivo.

Con una durissima nota ufficiale, Mediaset rende nota la richiesta di un maxi risarcimento a Fabrizio Corona. Il comunico integrale. NOTA MEDIASET – MFE «Quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da Fabrizio Corona, attraverso una violenza verbale inaudita, costituisce un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realtà coinvolte. Per queste ragioni, i singoli soggetti lesi, insieme a Mediaset e MFE – MEDIAFOREUROPE, hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 milioni di euro, nei confronti di Fabrizio Corona e delle società a lui riconducibili, per danni reputazionali e patrimoniali. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MEDIASET CHIEDE UN MAXI RISARCIMENTO DA 160 MILIONI DI EURO A CORONA

Approfondimenti su MediaSet Corona

Mediaset ha presentato una richiesta di risarcimento danni da 160 milioni di euro a Fabrizio Corona.

Mediaset ha avviato una causa civile da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su MediaSet Corona

Argomenti discussi: Alfonso Signorini chiede i danni a Fabrizio Corona dopo Falsissimo; Berlusconi, il mistero dei miliardi iniziali che nessuno sa spiegare; Io sono Farah Mediaset sotto attacco per la nuova programmazione | fan infuriati.

Mediaset chiede a Fabrizio Corona 160 milioni di euro di danni per le rivelazioni di FalsissimoLa causa civile intentata per i danni reputazionali a Pier Silvio e Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Samira Lui. Le somme eventualmente riconosciute dal ... today.it

Mediaset e i soggetti lesi chiedono 160 milioni di risarcimento a Fabrizio Corona: «Per aiutare tutte le vittime di stalking e cyberbullismo». Chi sonoDopo querele e minacce di controquerele, Mediaset ha deciso di chiedere un maxi risarcimento a Fabrizio Corona. L'emittente, MediaForEurope e i soggetti ... leggo.it

Mediaset chiede di fermare Fabrizio Corona per una presunta campagna diffamatoria nei confronti di Signorini: in radio, Anna Pettinelli e l’avvocato Fabrizio Ravidà spiegano cosa possono davvero decidere i giudici. facebook

Mediaset denuncia Corona e come Signorini chiede di bloccare i social. Fabrizio replica: «Ormai è guerra, racconterò tutta la verità» - News x.com