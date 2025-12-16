Va in sala operatoria e muore dopo un intervento programmato | ai familiari maxi-risarcimento da 627mila euro
Un intervento chirurgico programmato si è concluso con la tragica perdita di un uomo di 78 anni al Policlinico Casilino di Roma. Dopo l'intervento, il decesso ha portato i familiari a ottenere un maxi-risarcimento di 627mila euro, evidenziando le conseguenze di eventuali errori o negligenze in ambito sanitario.
Un intervento programmato che si è rivelato fatale. Un uomo di 78 anni ha perso la vita dopo un'operazione al Policlinico Casilino di Roma. I familiari hanno deciso di fare causa e il tribunale ha dato ragione a loro, condannando l'ospedale a un maxi-risarcimento di oltre 627 mila euro.L'impianto. Today.it
TRAGEDIA IN SALA OPERATORIA, MUORE DOPO LINTERVENTO
Muore in sala operatoria, lettera anonima fa aprire inchiesta - Una lettera anonima inviata in Procura ha fatto aprire un'indagine per la morte di una donna di 62 anni avvenuta mentre veniva operata al bacino all'ospedale San Martino di Genova, lo riporta l'Ansa. primocanale.it
Genova: muore in sala operatoria. Una lettera anonima fa riaprire il caso - La 62enne è morta durante un intervento al San Martino: quattro medici sono indagati per omicidio colposo. telenord.it
L’ULSS 7 Pedemontana potenzia l’attività di Chirurgia Maxillo-Facciale all’ospedale di Santorso, affiancando all’ambulatorio già attivo da circa due anni anche l’attività chirurgica in sala operatoria. Un passo importante che consentirà di eseguire procedure - facebook.com facebook
Al Brotzu e al Businco weekend in sala operatoria per ridurre le liste d’attesa x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.