Va in sala operatoria e muore dopo un intervento programmato | ai familiari maxi-risarcimento da 627mila euro

Un intervento programmato che si è rivelato fatale. Un uomo di 78 anni ha perso la vita dopo un'operazione al Policlinico Casilino di Roma. I familiari hanno deciso di fare causa e il tribunale ha dato ragione a loro, condannando l'ospedale a un maxi-risarcimento di oltre 627 mila euro.L'impianto. Today.it

