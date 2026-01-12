Lavori urgenti in Viale del Commercio | divieti di sosta e transito fino al 22 gennaio
Lavori urgenti sulla rete acquedottistica in Viale del Commercio richiederanno modifiche alla viabilità, con divieti di sosta e transito garantiti fino al 22 gennaio. Si consiglia di pianificare gli spostamenti e rispettare le segnalazioni temporanee per garantire la sicurezza di tutti. Per ulteriori aggiornamenti, si invita a consultare le comunicazioni ufficiali delle autorità locali.
Un intervento urgente sulla rete acquedottistica comporterà modifiche alla viabilità in un tratto di Viale del Commercio. Acque Veronesi ha programmato la sostituzione di alcune condotte, rendendo necessario l’avvio immediato di un cantiere che resterà attivo da oggi, 12 gennaio, fino al 22. 🔗 Leggi su Veronasera.it
