video incidente al viale mellusi una carambola spaventosa ma senza feriti

Un incidente si è verificato al viale Mellusi, coinvolgendo due veicoli in una carambola che ha causato danni materiali. Una vettura ha terminato la sua corsa contro un muro di un palazzo, mentre l’altra si è fermata più avanti, sulla carreggiata. Fortunatamente, non si registrano feriti. L’evento ha provocato disagi al traffico e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una vera e propria carambola, una scena che lascia pensare subito al peggio: una vettura che termina la propria corsa in un muro del palazzo su un marciapiede, una in sosta mal messa e l’altra che ha terminato la corsa ben più avanti. Succede intorno alle ore 16 al viale Mellusi, precisamente all’altezza di via Giustiniani, strada da cui proveniva una Mini nera che ha impattato con una Ford Puma blu che percorreva l’arteria principale. Colpita anche una Bmw 320d in sosta. Fortunatamente in quel momento non transitavano pedoni perché la vettura ha finito la propria corsa incontrollata contro il muro perimetrale di un palazzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

