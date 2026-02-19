Inter notte da incubo | tris Bodo Chivu | Lautaro ko lo abbiamo perso| Voti | Thuram resta a guardare 5
L’Inter subisce una pesante sconfitta contro il Bodo con un 3-0, a causa di una serata difficile per i nerazzurri. Lautaro Martinez si infortuna e lascia il campo, mentre Esposito segna il gol di apertura, ma la squadra non riesce a reagire. Hauge firma una doppietta e colpisce due pali, rendendo difficile la rimonta. Thuram osserva dalla panchina, senza entrare in campo. La squadra di Inzaghi ora si prepara alla sfida di ritorno in casa, con il punteggio che pesa molto.
Quasi senza accorgersene l’Inter finisce nel reparto surgelati, quelli da tirare fuori per la prossima Champions. Per restare dentro a questa e non uscire (clamorosamente) al playoff, martedì la squadra di Chivu dovrà battere con tre gol di scarto il Bodo, la squadra più sottovalutata d’Europa, che nella sua tana con 12 gradi sottozero e su un sintetico vintage, sogna in grande nel suo viaggio verso San Siro. Il campionato norvegese riprende l’1 marzo e nelle partite di preparazione il Bodo va fortissimo: dopo City e Atletico (in Spagna) anche l’Inter fa la sua figuraccia contro gli scatenati gialli, perdendo la bussola in tre minuti nella ripresa, con due gol che adesso sembrano una montagna da scalare, anche perché Lautaro esce dolorante al polpaccio ed è dura che ci sia al ritorno, come confermato da Chivu nel post-partita: «Se ci sarà Lautaro al ritorno? Si è fatto male, lo abbiamo perso». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha commentato la sconfitta contro il Bodo Glimt, sottolineando che tutto resta in gioco per il ritorno.
