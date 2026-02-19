Chivu mastica amaro sconfitta pesante per l'Inter e Lautaro KO | L'abbiamo perso ora faremo la conta

Cristian Chivu commenta la sconfitta pesante dell’Inter contro il Bodo Glimt, che complica la qualificazione in Champions. La squadra norvegese ha sfruttato il fattore campo e il clima freddo per mettere in difficoltà gli italiani. Chivu ammette: “Abbiamo perso, ora dobbiamo fare i conti con questa realtà”. L’Inter ha subito un risultato che mette a rischio il passaggio ai gironi, e l’allenatore interista si prepara a rivedere le strategie in vista della prossima partita. La squadra si concentra ora sulle prossime sfide.

Cristian Chivu accetta la dura sconfitta contro il Bodo Glimt che complica il cammino nei playoff Champions: "Loro più abituati al freddo e a questo campo, ma non cerco scuse. In 2 minuti abbiam preso due gol identici." Poi conferma l'infortunio di Lautaro: "L'abbiamo perso, si è fatto seriamente male".🔗 Leggi su Fanpage.it

Chivu: "Abbiamo perso Lautaro, si è fatto male... C'è da fare la conta ma è tutto aperto"Chivu ha annunciato che Lautaro Martinez si è infortunato durante la partita contro il Bodo Glimt.

