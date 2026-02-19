Inter ko in Norvegia | il Bodo vince 3-1 a San Siro serve la rimonta | Voti | Lautaro sbaglia e si fa male 5

L’Inter ha perso 3-1 contro il Bodo in Norvegia, causando una brutta serata per i nerazzurri. La squadra di casa ha dominato il match, segnando tre gol e mettendo sotto pressione gli italiani. Esposito ha portato momentaneamente l’Inter sull’1-1, ma gli scandinavi hanno risposto con due pali e la doppietta di Hauge. Lautaro Martinez ha sbagliato un’occasione importante e si è infortunato. La sfida di ritorno a San Siro si presenta come un’ardua impresa per i nerazzurri.

Quasi senza accorgersene l'Inter finisce nel reparto surgelati, quelli da tirare fuori per la prossima Champions. Per restare dentro a questa e non uscire (clamorosamente) al playoff, martedì la squadra di Chivu dovrà battere con tre gol di scarto il Bodo, la squadra più sottovalutata d'Europa, che nella sua tana con 12 gradi sottozero e su un sintetico vintage, sogna in grande nel suo viaggio verso San Siro. Il campionato norvegese riprende l'1 marzo e nelle partite di preparazione il Bodo va fortissimo: dopo City e Atletico (in Spagna) anche l'Inter fa la sua figuraccia contro gli scatenati gialli, perdendo la bussola in tre minuti nella ripresa, con due gol che adesso sembrano una montagna da scalare, anche perché Lautaro esce dolorante al polpaccio ed è dura che ci sia al ritorno, come confermato da Chivu nel post-partita: «Se ci sarà Lautaro al ritorno? Si è fatto male, lo abbiamo perso».