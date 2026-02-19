Inter ko in Champions | 3-1 dal Bodo Glimt

L'Inter perde 3-1 contro il Bodo Glimt nell'andata degli spareggi di Champions League. La squadra norvegese ha sfruttato le occasioni e ha segnato tre gol nelle prime fasi della partita, sorprendendo i nerazzurri. Chivu, alla sua prima esperienza da allenatore in questa competizione, vede i suoi giocatori fatica- re a contenere le ripartenze avversarie. La partita si è svolta a Milano, davanti a un pubblico diviso tra entusiasmo e delusione. Ora, i nerazzurri sono chiamati a una rimonta nella sfida di ritorno.

AGI - Nell'andata degli spareggi di Champions League l'insidioso Bodo Glimt gioca un brutto scherzo anche all' Inter di Chivu. Sul sintetico dell'Aspmyra Stadium, ribattezzato "L'Inferno di ghiaccio", i nerazzurri escono sconfitti per 3-1, pagando a caro prezzo i tanti errori commessi nella ripresa. Le reti dei norvegesi vengono siglate da Fet, Hauge (ex Milan) e Hoegh: di Esposito, invece, la marcatura del momentaneo 1-1. Nei primi cinque minuti l' Inter spreca due occasioni da gol, prima con Lautaro, murato da Gundersen, e poi con Mkhitaryan che calcia alto da buona posizione. L'avvio promettente dei nerazzurri non scoraggia il Bodo che impiega qualche minuto a ingranare, per poi cominciare a giocare con la solita qualità.