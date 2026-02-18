Champions League oggi Bodo Glimt-Inter – Diretta

L’Inter affronta il BodoGlimt oggi, mercoledì 18 febbraio, a causa di una partita di Champions League. La sfida si svolge in Norvegia e viene trasmessa in diretta su TV e streaming. I nerazzurri cercano di conquistare un risultato positivo in trasferta per mettere un passo avanti nel doppio confronto. I giocatori sono pronti a scendere in campo, consapevoli dell’importanza di questa gara. La partita inizia alle ore 21:00, con i tifosi che seguono ogni azione da casa.

(Adnkronos) – Torna in campo l'Inter. Oggi, mercoledì 18 febbraio, i nerazzurri sfidano il BodoGlimt – in diretta tv e streaming – nella trasferta norvegese valida per l'andata dei playoff di Champions League. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria per 3-2 contro la Juventus nel big match di San Siro, in una partita segnata dall'espulsione di Kalulu, con la seconda ammonizione provocata dalla simulazione di Bastoni. In Champions League invece l'Inter ha concluso la fase campionato vincendo a Dortmund contro il Borussia 2-0, ma concludendo al nono posto, conquistando comunque la qualificazione ai playoff.