Diretta gol Champions League LIVE | Bodo Glimt 3-1 contro l’Inter Atletico Madrid rimontato dal Club Brugge

Il Bodo Glimt ha battuto l’Inter per 3-1, una sconfitta che sorprende molti tifosi. La squadra norvegese ha approfittato di un gol iniziale e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, grazie a una buona organizzazione difensiva. Nel frattempo, l’Atletico Madrid ha subito una rimonta dal Club Brugge, che ha segnato due volte nel secondo tempo. La serata di Champions League si è rivelata ricca di emozioni e colpi di scena, con molte squadre che cercano di ottenere un risultato positivo per il ritorno.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score delle partite (andata playoff, oggi 18 febbraio 2026)Risultati Champions League: mercoledì 18 febbraio si completa l'andata dei playoff, l'Inter fa visita al sorprendente Bodo Glimt.