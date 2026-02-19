Inter decimata dagli infortuni dopo il Bodo | contro il Lecce rischia di dover inventare il centrocampo

L’Inter ha subito numerosi infortuni dopo la partita contro il Bodo, e questa situazione complica la formazione per il match con il Lecce. Diverse pedine chiave sono fuori, tra cui un centrocampista che ha accusato un problema muscolare durante l’allenamento. La squadra si trova quindi costretta a valutare soluzioni improvvisate, con alcuni giovani pronti a debuttare. In questo modo, i nerazzurri devono trovare una formazione efficace senza i titolari di sempre. La sfida si avvicina e la rosa si riduce.