Inter in crisi infortuni | due giocatori chiave saltano la sfida con il Bodo Glimt

Nel contesto dei playoff di Champions, l’Inter affronta una sfida decisiva contro BodøGlimt in Norvegia, ma la sosta forzata di due pedine chiave complica la strategia. La trasferta, prevista su un campo sintetico all’Aspmyra Stadion, richiede una gestione attenta delle energie e delle risorse disponibili, in un momento della stagione caratterizzato da un imminente impegno europeo e da una necessaria continuità di rendimento. La situazione che suscita maggiore preoccupazione riguarda Hakan Calhanoglu. Il numero 20, dopo un suo rientro in campo nel finale della sfida contro la Juventus, ha accusato un nuovo affaticamento muscolare al quadricipite della gamba destra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il tecnico dell’Inter, Chivu, si trova senza due giocatori chiave prima della partita di Champions League contro il Bodo Glimt.

Haitam Aleesami, ex difensore del Palermo ora in forza al Bodo Glimt, ha espresso grande entusiasmo per la partita contro l’Inter in Champions League.

Infortuni Inter, Chivu ritrova i suoi titolari/ Barella e Calhanoglu tornano disponibili!La situazione degli infortuni Inter, Barella e Calhanoglu recuperati mentre Dumfries ancora fermo Nella giornata di domani andrà in scena l'atteso big match tra nerazzurri e bianconeri che potrebbe av ...

Gila e il nerazzurro: Inter in crisi? Film di fantascienza. Loro sono i più fortiIl tecnico nerazzurro e il big match di questo pomeriggio all'Arena Dobbiamo avere identità e rincorrere un sogno per i tifosi. Chi pensa che incontriamo una squadra in crisi ha visto troppi film ...

Cosa dirà il difensore in conferenza alla vigilia dell'andata dei playoff di Champions con il Bodo Glimt: toccherà quattro, cinque argomenti. E non sarà solo, ma accanto al tecnico, Chivu.

#Inter, #Bastoni rompe il silenzio: oggi in conferenza pre-Bodo/Glimt per provare a chiudere le polemiche