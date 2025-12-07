Il folle calendario del Napoli con una rosa decimata dagli infortuni | la sequenza è tremenda

I 40 giorni in apnea della squadra di Conte: dalla Juventus fino al Chelsea, in mezzo c'è una fetta importante di stagione tra Serie A, Supercoppa italiana e Champions. Come arriveranno i partenopei all'ultima partita della fase a girone unico che potrebbe essere decisiva per qualificarsi ai playoff?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il folle calendario del Napoli con una rosa decimata dagli infortuni: la sequenza è tremenda - I 40 giorni in apnea della squadra di Conte: dalla Juventus fino al Chelsea, in mezzo c'è una fetta importante di stagione tra Serie A, Supercoppa italiana ... Riporta fanpage.it

L’assurdo calendario del Napoli che in 50 giorni giocherà ogni tre giorni tra Italia, Europa, Arabia Saudita - Un incubo di voli, spostamenti e stress che rischia di piegare fisicamente una rosa già decimata ... Secondo ilnapolista.it

De Giovanni: "Rosa corta e calendario folle: un rientro è fondamentale per Roma" - MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul ... Lo riporta msn.com