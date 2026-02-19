Chivu dopo Bodo Glimt Inter | Lautaro si è fatto male ma non è il solo! Siamo rimasti sorpresi da una cosa
Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato la sconfitta in Champions League contro il Bodo Glimt, avvenuta a causa di un infortunio di Lautaro Martinez. Il tecnico ha spiegato che il problema fisico dell’attaccante argentino ha influenzato la partita, ma ha anche riferito di aver riscontrato una sorpresa inaspettata tra i giocatori. La squadra ora si prepara a rivedere le strategie per la prossima sfida, cercando di recuperare le energie. I nerazzurri si concentrano sulle prossime partite di campionato.
Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro il Bodo Glimt. Intervenuto nel corso del postpartita di Bodo Glimt Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così la sconfitta rimediata nel playoff d’andata di Champions League. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Prime Video. COSA E’ SUCCESSO NEL SECONDO TEMPO? – « La squadra ha provato, ha avuto un buon atteggiamento per 90 minuti. Siamo un po’ stati sorpresi sui palloni persi, sulla loro intensità e abbiamo pagato dazio. La squadra ci ha provato nonostante tutte le difficoltà del campo e del freddo, ma questa non è una scusa » COSA FARE ADESSO? E SUGLI INFORTUNATI – « Adesso dobbiamo fare la conta, abbiamo qualche problemino dopo questa partita. 🔗 Leggi su Internews24.com
Pagelle Bodo Glimt Inter: difesa colabrodo, Lautaro un fantasma, si salva solo Pio!
