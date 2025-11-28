Chivu Inter diversi nodi da sciogliere per gennaio | si pensa a queste possibilità
Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Il Corriere della Sera dedica oggi un’analisi ampia e dettagliata al momento complicato vissuto dall’ Inter, reduce dalla quinta sconfitta in diciassette partite stagionali, la seconda consecutiva dopo i ko contro Milan e Atletico Madrid. Eppure, paradossalmente, il quadro non è disastroso: i nerazzurri restano a soli tre punti dalla vetta sia in Serie A sia nel girone di Champions League, un segnale di competitività che però non deve far dimenticare i problemi strutturali evidenziati nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Sinceri: Chivu all'Inter sta deludendo oppure no #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Paolo #DiCanio a Repubblica: “Altro che sfortuna: #Chivu deve togliere dalla testa dei giocatori simili scuse. Se prendi un palo è perché hai tirato male. Mancano fame e cattiveria all’ #Inter. Chivu deve discutere le gerarchie: #Calhanoglu leva la gamba quan Vai su X
Corsera - Difesa alta, big in calo, cambi, mercato: tutti i nodi da sciogliere per Chivu - Il Corriere della Sera dedica oggi una lunga analisi all'Inter, al quinto ko in diciassette gare di cui due di seguito tra Milan e Atletico Madrid. Lo riporta msn.com
Verso Inter-Milan: i nodi tattici in vista del derby. Carlos Augusto a destra? Bisseck centrale? Come sarà composto l'attacco rossonero? - Si avvicina l'appuntamento col primo derby della Madonnina della stagione. eurosport.it scrive
I 4 ko dell'Inter cambiano il parere su Chivu? Il parere degli ospiti - Il ko nel derby è il quarto in campionato in dodici gare per l'Inter. Scrive tuttomercatoweb.com