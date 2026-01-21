Lavori di pubblica utilità | Comune e Tribunale di Rimini rinnovano la convenzione

Il Comune di Rimini e il Tribunale locale hanno rinnovato la convenzione per i lavori di pubblica utilità. Questa collaborazione permette a persone condannate a pene alternative di partecipare ad attività di interesse collettivo, contribuendo al bene comune. L’accordo, approvato dalla Giunta comunale, rafforza l’impegno istituzionale a favorire percorsi di reintegrazione e responsabilizzazione attraverso servizi utili alla comunità.

La Giunta comunale di Rimini ha approvato nell’ultima seduta la nuova convenzione con il Tribunale di Rimini per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, uno strumento che consente a persone condannate a pene alternative di svolgere attività non retribuite a favore della collettività.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

