Lavori di pubblica utilità | Comune e Tribunale di Rimini rinnovano la convenzione

Il Comune di Rimini e il Tribunale locale hanno rinnovato la convenzione per i lavori di pubblica utilità. Questa collaborazione permette a persone condannate a pene alternative di partecipare ad attività di interesse collettivo, contribuendo al bene comune. L’accordo, approvato dalla Giunta comunale, rafforza l’impegno istituzionale a favorire percorsi di reintegrazione e responsabilizzazione attraverso servizi utili alla comunità.

La Giunta comunale di Rimini ha approvato nell’ultima seduta la nuova convenzione con il Tribunale di Rimini per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, uno strumento che consente a persone condannate a pene alternative di svolgere attività non retribuite a favore della collettività.🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Omicidio stradale di Mario Lazzarini; il colpevole dovrà svolgere lavori di pubblica utilità… La sentenza del Tribunale di Latina Leggi anche: Omicidio stradale di Mario Lazzerini; il colpevole dovrà svolgere lavori di pubblica utilità… La sentenza del Tribunale di Latina Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Lavori di pubblica utilità in Caritas, il riscatto di Piero. Il servizio in dormitorio, se c'è la partita di calcio, la guardiamo insieme; Presentazione delle convenzioni tra Diocesi, Uepe e Tribunale di Mantova; Bollettino della viabilità n. 6 del 16.1.2026; Per i lavori di pubblica utilità bastano le convenzioni con i Comuni. Lavori di pubblica utilità: Comune e Tribunale di Rimini rinnovano convenzioneLa Giunta comunale di Rimini ha approvato la nuova convenzione con il Tribunale di Rimini per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, uno strumento che consente a persone condannate a pene ... msn.com Pena alternativa, a Rimini l’accordo tra Tribunale e Comune per i lavori di pubblica utilitàL’accordo, della durata di cinque anni (2026–2031), rinnova una collaborazione già attiva e positiva portata avanti negli anni precedenti, che ha permesso di ... chiamamicitta.it Dovrà fare oltre cinquecento ore di lavori di pubblica utilità - 576 in tutto - il 48enne professore ferrarese finito a processo con l'accusa di aver aver approfittato del proprio ruolo di docente per adescare una giovanissima studentessa che frequentava una scuol - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.