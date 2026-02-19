Insulta e minaccia i passanti poi getta a terra un poliziotto Arrestato 24enne

Un giovane di 24 anni ha aggredito e minacciato i passanti nel centro storico, causando scompiglio tra i cittadini. La sua reazione violenta è scoppiata dopo un semplice sguardo di troppo, e ha portato a insulti e minacce rivolte a chi passava. Quando un poliziotto è intervenuto per calmerlo, il ragazzo ha improvvisamente spinto a terra l’agente, rendendo necessario l’arresto. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La vicenda si è conclusa con il trasferimento del giovane in commissariato.

Momenti di caos in pieno giorno. Il giovane, in evidente stato di agitazione, ha minacciato di morte i presenti e aggredito gli agenti. Per lui scatta l'obbligo di firma Un alterco in pieno centro storico è rapidamente degenerato in un'aggressione fisica contro le forze dell'ordine, rendendo necessario l'intervento risolutivo per riportare la calma. La Polizia di Stato di Carpi ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 24 anni, accusato dei reati di lesioni, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'episodio si è verificato intorno alle ore 13 dello scorso martedì, 17 febbraio.🔗 Leggi su Modenatoday.it

