Strattonano una anziana e poi la buttano a terra per derubarla | un ladro fermato dai passanti e arrestato

A Milano, in via Palmanova, una donna anziana è stata vittima di un tentativo di furto. Dopo essere stata strattonata, è caduta a terra e le sono stati sottratti alcuni beni. L’intervento tempestivo dei passanti ha permesso di fermare il ladro, che è stato successivamente arrestato dalle forze dell’ordine. L’episodio evidenzia l’importanza della reattività della comunità in situazioni di emergenza.

L'uomo di 46 anni individuato e arrestato grazie alle telecamere di sorveglianza. Per l'anziana tanta paura dopo aver sbattuto la testa contro un muro - facebook.com facebook

