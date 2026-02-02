Cosenza straniero minaccia i passanti con un coltello e poi ferisce un poliziotto

Un uomo straniero ha minacciato i passanti con un coltello in pieno centro a Cosenza. Quando sono intervenuti gli agenti di polizia, lui ha ferito un poliziotto prima di essere fermato. È l’ultima di una serie di aggressioni contro le forze dell’ordine, che si sta allungando anche in questa regione.

La lista delle aggressioni ai danni di agenti di Polizia si allunga. E dopo Padova, ecco che succede anche a Cosenza. Qui è stato arrestato, nella flagranza del reato di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma bianca, un cittadino straniero domiciliato nella frazione di Schiavonea dell'area urbana di Corigliano Rossano. Un provvedimento arrivato a seguito di richiesta di intervento giunta al 112, a opera di un cittadino che aveva notato un soggetto armato di coltello che minacciava i passanti, una volante della Polizia di Stato è arrivata sul luogo segnalato e, dopo aver appreso le prime informazioni, ha notato, a poca distanza dal luogo segnalato, un giovane corrispondente alle descrizioni che, alterato e in evidente stato confusionale, si muoveva nervosamente con le mani in tasca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Cosenza, straniero minaccia i passanti con un coltello e poi ferisce un poliziotto Approfondimenti su Cosenza Straniero Stazione delle autolinee, giovane straniero minaccia i passanti con una mazza da baseball Un giovane straniero armato di mazza da baseball ha creato momenti di tensione presso la stazione delle autolinee, coinvolgendo anche i passanti in una discussione animata con il titolare di un esercizio. Scuola, Bologna: minorenne straniero minaccia compagni con un coltello Un minorenne straniero ha minacciato alcuni compagni con un coltello in una scuola di Bologna. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cosenza Straniero Argomenti discussi: Paura a Schiavonea: armato di coltello minaccia i passanti e aggredisce i poliziotti; Schiavonea, minaccia con un coltello il titolare di un bar per farsi dare l’incasso: fermato dai carabinieri · CosenzaChannel.it; Schiavonea, minaccia i passanti con un coltello e ferisce un poliziotto: arrestato cittadino straniero; Corigliano Rossano, minaccia i passanti con un coltello: arrestato dalla Polizia di Stato a Schiavonea. Corigliano Rossano, minaccia i passanti con un coltello: arrestato dalla Polizia di Stato a SchiavoneaCorigliano Rossano, minaccia i passanti con un coltello a Schiavonea: arrestato dalla Polizia di Stato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. msn.com Cosenza, intensificati i controlli contro l’immigrazione irregolare: espulsioni e trasferimenti nei Centri di PermanenzaProsegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare messa in campo dalla polizia di Stato di Cosenza, attraverso ... cosenza.gazzettadelsud.it Olio straniero inonda l’Italia, l’allarme di Coldiretti e la battaglia della Calabria: Nel 2025 oltre mezzo miliardo di chili di olio d’oliva hanno attraversato le frontiere italiane, con effetti immediati e pesanti sul mercato interno. L’ingresso massiccio di prodotto ester - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.