Alle 3.45 di questa notte, un inseguimento a Rimini si è scatenato quando un’Alfa Romeo ha evitato un posto di blocco lungo la Marecchiese. I carabinieri di Villa Verucchio hanno tentato di fermare il veicolo, ma l’automobilista ha accelerato e ha iniziato a scagliare chiodi e un estintore contro le forze dell’ordine. La fuga ha portato a un lungo inseguimento tra strade trafficate e zone meno illuminate, con il conducente che ha mostrato una certa determinazione a seminare le pattuglie. La vicenda si è conclusa con un intervento deciso dei militari.

Rimini, 19 febbraio 2026 – È iniziato alle 3.45 della notte lungo la Marecchiese l’inseguimento tra una pattuglia dei carabinieri di Villa Verucchio e un’auto sospetta, un’Alfa Romeo che non si è fermata all’alt imposto dai militari. La “gazzella” ha intimato l’arresto al conducente, ma chi si trovava a bordo della vettura ha accelerato tentando la fuga. Ne è nato un inseguimento ad alta tensione durante il quale i fuggitivi hanno messo in atto diverse manovre per ostacolare le forze dell’ordine. Metteva pietre sui binari, arrestato un 20enne a Bologna: ecco chi è. “Scongiurato potenziale disastro” Lanciati chiodi ed estintore dall’auto in corsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inseguimento da film a Rimini: lanciano chiodi e un estintore contro i carabinieri per fuggire

Folle inseguimento nella notte: asfalto disseminato di chiodi ed estintore lanciato contro i carabinieriMercoledì notte, un inseguimento tra ladri e carabinieri si è concluso con un caos sulla strada.

Fanno esplodere uno sportello bancomat e lanciano chiodi contro una pattuglia: caccia tre uominiNella notte, nel territorio del Frusinate, un gruppo di almeno tre uomini ha perpetrato un raid contro uno sportello bancomat, facendo esplodere la macchinetta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.