Folle inseguimento nella notte | asfalto disseminato di chiodi ed estintore lanciato contro i carabinieri
Mercoledì notte, un inseguimento tra ladri e carabinieri si è concluso con un caos sulla strada. I malviventi, cercando di scappare, hanno sparso chiodi a tre punte sull’asfalto e lanciato un estintore contro le auto dell’Arma. La fuga si è trasformata in un momento di tensione, con i veicoli che hanno rischiato di sbandare sui dispositivi posti per bloccare i fuggitivi. La scena si è svolta lungo una strada trafficata, attirando l’attenzione di alcuni passanti. La polizia sta indagando sul motivo di questa corsa sfrenata.
I militari dell'Arma costretti a desistere dopo aver forato due pneumatici, l'auto dei malviventi trovata abbandonata nelle campagne dell'entroterra riminese Folle inseguimento, nella notte tra mercoledì e giovedì, con i malviventi che per guadagnarsi la fuga dalla gazzella dei carabinieri hanno disseminato l'asfalto di chiodi a tre punte e gettato un estintore contro la pattuglia dell'Arma. La corsa notturna è iniziata verso le 3.45 nel tratto della Marecchiese che attraversa Villa Verucchio quando i carabinieri hanno notato un'Alfa sospetta che si aggirava lungo la strada e le hanno intimato l'alt.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Folle inseguimento nella notte: auto sperona carabinieri e guardia di finanzaNella notte del 3 gennaio, un giovane di 28 anni di Comacchio ha messo in atto un inseguimento tra diverse province, tentando di evitare un controllo delle forze dell’ordine.
Folle inseguimento nella notte tra Arezzo e Monte San Savino: 30enne arrestatoNella notte tra Arezzo e Monte San Savino, un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo un inseguimento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inseguimento nella notte da Padova: auto in fuga si schianta a Cadoneghe, due arresti; Ferentino - Sicurezza sotto la lente: controlli dei Carabinieri contro i furti; Furti d’auto sventati in centro: due arresti in poche ore; Folle inseguimento a Rezzato: arrestato con rame, droga e arnesi da scasso.
Folle inseguimento nella notte tra Nola e il Vesuviano: denunciato 35enneTra inseguimenti a folle velocità e manovre estremamente pericolose si è conclusa con la denuncia di un 35enne nolano residente a Saviano. ilgiornalelocale.it
Folle inseguimento nella Bat, 3 individui incappucciati fuggono su mezzo rubato: un 19enne arrestato, è caccia ai compliciL'utilitaria era stata rubata a Milano, diverse pattuglie dei carabinieri sono intervenute: i tre lanciavano oggetti contro le gazzelle, corsa terminata con uno schianto su un muretto Notte ... lagazzettadelmezzogiorno.it
È finito in manette dopo un folle inseguimento da film tra i capannoni della Zona Industriale e i vicoli di San Cristoforo. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un cittadino straniero, classe ’95, colto in flagranza con un carico record di oltre 44 chilogrammi di facebook