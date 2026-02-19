Folle inseguimento nella notte | asfalto disseminato di chiodi ed estintore lanciato contro i carabinieri

Mercoledì notte, un inseguimento tra ladri e carabinieri si è concluso con un caos sulla strada. I malviventi, cercando di scappare, hanno sparso chiodi a tre punte sull’asfalto e lanciato un estintore contro le auto dell’Arma. La fuga si è trasformata in un momento di tensione, con i veicoli che hanno rischiato di sbandare sui dispositivi posti per bloccare i fuggitivi. La scena si è svolta lungo una strada trafficata, attirando l’attenzione di alcuni passanti. La polizia sta indagando sul motivo di questa corsa sfrenata.

I militari dell'Arma costretti a desistere dopo aver forato due pneumatici, l'auto dei malviventi trovata abbandonata nelle campagne dell'entroterra riminese Folle inseguimento, nella notte tra mercoledì e giovedì, con i malviventi che per guadagnarsi la fuga dalla gazzella dei carabinieri hanno disseminato l'asfalto di chiodi a tre punte e gettato un estintore contro la pattuglia dell'Arma. La corsa notturna è iniziata verso le 3.45 nel tratto della Marecchiese che attraversa Villa Verucchio quando i carabinieri hanno notato un'Alfa sospetta che si aggirava lungo la strada e le hanno intimato l'alt.

