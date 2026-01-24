Fanno esplodere uno sportello bancomat e lanciano chiodi contro una pattuglia | caccia tre uomini

Nella notte, nel territorio del Frusinate, un gruppo di almeno tre uomini ha perpetrato un raid contro uno sportello bancomat, facendo esplodere la macchinetta. Durante l’azione, sono stati lanciati chiodi contro una pattuglia dei carabinieri intervenuti sul posto. Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nelle ricerche per identificare e catturare i responsabili.

I carabinieri cercano un gruppo di almeno tre persone, che questa notte ha assaltato uno sportello bancomat nel Frusinate.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Guidizzolo, fanno esplodere sportello bancomat e fuggono con il bottino Leggi anche: Fanno esplodere un bancomat ma arrivano i carabinieri: caccia ai ladri in Brianza Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Banda della marmotta di nuovo in azione nel Foggiano: fatto esplodere un bancomat a Torremaggiore; Non si fermano gli assalti ai bancomat: nella notte presi di mira uno a Peschici e a Capurso; Cervaro, Bancomat fatto saltare nella notte: ladri in fuga dopo l'inseguimento; Surbo, la banda del bancomat colpisce ancora con l'esplosivo. Ma il colpo non va a segno. Fanno esplodere uno sportello bancomat e lanciano chiodi contro una pattuglia: caccia tre uominiI carabinieri di Frosinone cercano un gruppo di almeno tre uomini, che avrebbero assaltato uno sportello bancomat con dell'esplosivo. Perse le tracce durante un inseguimento. youmedia.fanpage.it Pomigliano d’Arco, fanno esplodere bancomat Bnl nella notte: ma il colpo falliscePomigliano d’Arco (Napoli) - Il boato rompe il silenzio notturno, ma il raid va a vuoto. Sconosciuti hanno fatto esplodere uno sportello automatico ... pupia.tv Le scelte del ministro Giuli per il Cda dei Musei d’Abruzzo fanno esplodere la polemica. Il presidente della Regione Abruzzo replica a testa bassa alle accuse di D’Alfonso: “Definita come la preside di “Faccetta nera”, è tutto falso: spero si vada in tribunale e qu - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.