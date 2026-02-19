L’INPS ha aperto il nuovo Portale della Famiglia, per semplificare l’accesso a bonus e congedi. Questa iniziativa nasce dalla necessità di aiutare i genitori a ottenere facilmente servizi e benefici. Ora, grazie al portale, è possibile consultare in modo rapido le varie agevolazioni disponibili, evitando lunghe attese o complicate procedure. Con questa piattaforma, l’istituto vuole rendere più semplice la vita delle famiglie italiane, offrendo un punto di riferimento unico per tutte le pratiche. Molti attendevano da tempo questa novità concreta.

Navigare tra bonus, congedi e sussidi familiari è sempre stata un’impresa per molti genitori italiani. Moduli dispersi, informazioni frammentate, piattaforme diverse da consultare: un labirinto burocratico che scoraggia anche i più determinati. INPS ha deciso di cambiare le carte in tavola con il lancio del Portale della Famiglia e della Genitorialità, uno spazio digitale unificato che promette di semplificare l’accesso a tutte le prestazioni dedicate alle famiglie. Il nuovo portale è già online e accessibile direttamente dal sito ufficiale dell’istituto. Non si tratta di un’iniziativa che introduce misure inedite, ma di una riorganizzazione intelligente di quanto già esiste. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - INPS lancia il Portale della Famiglia: tutti i bonus e congedi e come averli

